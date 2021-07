Achával y Tolosa Paz juntos en Pilar en un operativo de entrega gratuita de anteojos

Por su parte, Tolosa Paz afirmó que: “En este municipio cambió el eje de las prioridades, cómo y de qué manera la sensibilidad social se expresa a través de la alegría de los chicos y los padres que vimos hoy”. “Hay un intendente que detecta y acompaña y un gobierno que viene a firmar convenios en el marco de la vocación del presidente Fernández. El gobierno puso como prioridad que el hambre no lo paguen los niños y está al lado de quienes más necesitan de políticas de cuidados. Se sale si entendemos la necesidad de un Estado presente para zanjar las desigualdades. Tengan la certeza de que hay hombres y mujeres que gobiernan con sensibilidad social para estar al lado de quienes más lo necesitan”.

