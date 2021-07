San Martín reabrió Punto Pyme, con una nueva agenda de actividades

El ex concejal de San Martín.

Además, la agenda semanal se puede consultar en la web del Municipio e incluye asesoramiento de la Agencia de Promoción de Exportaciones y espacios de consultas sobre comercio; competitividad y gestión de la innovación; herramientas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación; financiamiento bancario y no bancario; promoción y radicación industrial; Responsabilidad Social Empresaria; eficiencia energética; programas de medio ambiente; y asesoramiento legal y jurídico.