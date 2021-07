Trotta y Descalzo lanzaron la Red Nacional de Acompañamiento en Ituzaingó

Por su parte, Descalzo dijo: “Estamos trabajando de forma articulada con el gobierno nacional y provincial para construir un país que tenga un proyecto educativo a largo plazo, algo que había sido abandonado por la gestión anterior. No gobernamos para otro fin que no sea para lograr la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo. Por eso hoy estamos brindando más herramientas para construir esa sociedad que soñamos, una sociedad más justa, donde todos y todas tengan oportunidades de desarrollo”.

“El Estado tiene una responsabilidad indelegable en garantizar el derecho a la educación, no solo en ir sanando lo que ha generado la pandemia, sino recuperando y fortaleciendo los aprendizajes en la diversidad de realidades de cada niña y cada niño, y trabajando juntas y juntos en las reconstrucción de la escuela que queremos para después de la pandemia. La pandemia debe ser una oportunidad para nuestro futuro, porque nos deja algo que debemos cuidar entre todas y todos, que es la alianza entre las dos instituciones educativas más importantes que tiene una sociedad, la escuela y la familia”, agregó.