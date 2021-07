Zamora reconoció a artistas locales que acompañaron con su música a vecinos y vecinas en los vacunatorios municipales

Lucía, intérprete de tango, agradeció al Municipio por la convocatoria y dijo: “Fue muy lindo estar presente al momento que las personas venían a vacunarse; sentíamos que les hacíamos bien. La reunión me pareció excelente para poder conversar y trabajar ideas para seguir construyendo un ámbito mejor dentro de la cultura”.

