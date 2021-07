Juan Andreotti participó del operativo “El Municipio en tu barrio”, que se realizó en el Parque del Bicentenario

Aníbal, que trajo a su perro Dante a vacunar, agregó: “Es fantástico poder traer el perro y ver esto. No vengo seguido por acá, pero da gusto ver el parque cuidado y limpio; parece que se hubiera quedado en el tiempo, porque siempre está igual de bien”.

Natalia, una vecina que llevó a su perrita a darle la vacuna, dijo: ”La verdad que es buenísimo. Estamos muy contentos de que siempre hay planes de vacunación para las mascotas, Atención al Vecino. Y hoy me tocó cerquita, porque estoy acá a una cuadra, así que muy satisfecha”.