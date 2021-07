Lucas Delfino: “Cerraron un aeropuerto y ahora quieren instalar una cárcel a pocas cuadras del centro de Hurlingham”

El concejal de Hurlingham y subsecretario de Cooperación Urbana Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Lucas Delfino, dialogó con SM Noticias y planteó las principales preocupaciones que aquejan al distrito en tiempos de pandemia. También se manifestó en contra de la creación de un nuevo edificio del Servicio Penitenciario en Morón, cerca del límite con Hurlingham.

El proyecto que promueven desde la gobernación tiene contemplada la creación de 18 unidades carcelarias en distintos puntos de la Provincia. Una de ellas sería en el cruce de la Ruta 4 y la 201, donde confluyen los partidos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero.

“Estamos completamente en contra, ya que toda la experiencia internacional dice que la instalación de una cárcel cerca de un centro urbano produce una degradación muy grande”, comenzó señalando el concejal, quien posteriormente ejemplificó: “Venimos de una discusión sobre el aeropuerto de El Palomar, que de forma directa o indirecta generaba 15 mil puestos de trabajo con una oportunidad de inclusión por lo barato de los pasajes”.

De esta manera, el funcionario del gobierno porteño señaló: “Por una cuestión meramente ideológica cerraron un aeropuerto y ahora quieren instalar una cárcel a pocas cuadras del centro de Hurlingham”. “Estamos a favor del desarrollo y de la generación de empleo, pero nunca de que se instale un reclusorio a 10 cuadras de nuestro centro comercial”, sentenció.

Delfino también se mostró crítico con la falta de presencialidad en las escuelas de la Provincia, y lo contrastó con la Capital Federal. “Nos dijeron que militábamos la pandemia y hoy nos dimos cuenta de la evidencia, los chicos podían ir y la escuela no contagiaba. En la Ciudad no perdimos ni un día y la tasa de contagio es igual”, afirmó.

“A nivel nacional hay una desersión escolar de entre un millón y un millón y medio. Está comprobado que entre el 60 y el 70 por ciento de esos chicos no van a volver en lo inmediato”, argumentó el dirigente de Juntos por el Cambio, quien también sostuvo: “Hoy la provincia de Buenos Aires no la maneja la ministra de Educación -Agustina Vila- sino -Roberto- Baradel, ésa es la única explicación que se encuentra para el hecho de haber perdido 45 días de clase”.

“Estamos en un contexto mundial difícil, la gente está muy angustiada por el tiempo de encierro que vivió o por haber perdido algún ser querido”, expresó el edil, quien además puntualizó en las problemáticas económicas que acarrea la pandemia. “Estoy constantemente recorriendo y la falta de esperanza en una recuperación inmediata es tremenda, hoy consumir carne es un bien de lujo”, indicó.

“Tenemos que seguir trabajando, en medio de la pandemia no hubo ninguna semana en donde no hayamos estado colaborando con los clubes o las sociedades de fomento. Hace 10 años venimos construyendo una alternativa que no sólo se ve en los años electorales”, afirmó el edil, y concluyó: “Este año nos va a encontrar de la misma manera”.