Lis Diaz: “Abordamos los consumos problemáticos con distintas actividades para que los jóvenes se acerquen y puedan visibilizar su situación”

Tras la inauguración del nuevo edificio de la Casa de Atención y Acompañamiento en Consumos Problemáticos “Casa Pueblo”, en la localidad de El Libertador, la concejal del Frente de Todos, Lis Diaz, conversó con SM Noticias al respecto del funcionamiento del espacio que busca la prevención y la reinserción.

“Pudimos inaugurar un edificio propio para un centro comunitario que aborda los consumos problemáticos en jóvenes y adolescentes del distrito, y en particular, de la comunidad de barrio El Libertador”, una de las localidades más postergadas de Tres de Febrero.

La concejal dijo que barrios vulnerables “la salud mental termina siendo un privilegio”, por eso “junto al Sedronar y el club J. J. Urquiza, venimos construyendo este espacio que desde ayer cuenta con un lugar propio.

“Abordamos los consumos problemáticos tratando con distintas actividades educativas, del deporte, y la cultura, que los jóvenes se acerquen y puedan visibilizar que atraviesan un problema”, señaló la concejal del Frente de Todos, y detalló que en espacio cuentan con psicólogos, talleristas, docentes y una sede del programa FINES.

La pandemia “trajo un aumento mundial del consumo de psicotrópicos”, en una realidad que afecta a todos los sectores sociales, “en la población más vulnerable se dificulta el acceso a los tratamientos, además de repercutir en situaciones de violencia comunitaria”.

Asimismo, la agudización de la necesidad de asistencia alimentaria requirió la entrega de viandas para las familias de la zona.

En cuanto al narcotráfico en el distrito, la edil señaló que desde 2016 “empezó la venta de paco en barrios populares, cosa que anteriormente no veíamos”.

“Intentamos trabajar con el municipio, pero lamentablemente no tuvimos mucha respuesta”, denunció Díaz, mientras afirmó que el trabajo que realizan también se centra en la prevención, “para que los pibes no lleguen al contacto con las drogas”.

La concejal aseguró que no han experimentado “enfrentamientos con organizaciones delictivas, pero sí hemos sufrido muchos robos en nuestra sede”.

Entre tanto desentendimiento con el gobierno comunal, la referente opositora destacó el trabajo coordinado que se pudo establecer con unidades sanitarias de la zona, y así también, celebró la agenda que esta teniendo el Concejo Deliberante “para darle soluciones a los vecinos”.

Del acto de inauguración del nuevo edificio de “Casa Pueblo” participaron el subsecretario de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas de la Sedronar, Sebastian Morreale; el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el vicepresidente del AABE, Juan Debandi y el presidente del Club J.J. Urquiza, Adrián Zafaroni, institución que cedió el espacio para que pueda levantarse el espacio que da lugar a la nueva sede.