“Todos los días peleamos para que la Argentina se ponga de pie”, dijo el presidente Fernández

“Les garantizo que no vamos a parar de vacunar en estos meses a cada argentina y argentino, y el país que nos merecemos vamos a empezar a construirlo entre todos aunque algunos insistan en dividirnos”, finalizó.

Sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, el jefe de Estado remarcó: “Estamos atravesando un tiempo único para la humanidad, un tiempo claramente frustrante que nos impide hacer muchas cosas”. Y pidió seguir cuidándose porque “este tiempo de privación es para que no nos arrebaten la vida hoy, para que no nos arrebaten la vida de nuestros afectos”.

Sobre el proceso que llevó a la declaración de la independencia de nuestro país, el jefe de Estado reflexionó: “Cuando yo veo ese pasado y cómo esos hombres y mujeres construyeron una libertad en unidad, y miro el presente me doy cuenta de que la historia se repite. Hay muchos que siguen pensando en una patria para algunos, pero la patria no es para algunos. Nosotros decidimos nuestra libertad”.