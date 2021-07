El gobierno de Tigre continúa poniendo en valor los centros comerciales del distrito

“Seguimos interviniendo en los centros comerciales, y en esta ocasión lo hicimos en General Pacheco. Recordemos que ya en la zona de Ruta 197 está todo el centro comercial con veredas, mobiliario e iluminación nueva; y ahora estamos trabajando en un total de 800 metros de veredas, 400 en ambos lados de la avenida, que irán también acompañadas de luces Led y mobiliario urbano. Queremos poner lindo los centros comerciales para acompañar el proceso de crecimiento de los comerciantes y que los vecinos no tengan inconvenientes al momento de realizar sus compras”, destacó Zamora.

