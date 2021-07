Vicente López conmemoró los noventa años del Hospital Municipal Bernardo Houssay

Por su parte, Andrés Scarsi indicó: “Cuando asumí como secretario de Salud de Vicente López me encontré con un sistema de salud municipal muy robusto, con este hospital que es un pilar fundamental dentro de la comunidad, la Maternidad Santa Rosa que es pionera en parto humanizado, el geriátrico que nos permite asistir a los adultos mayores y los distintos centros de atención. Tener tantos espacios para ofrecerles a los vecinos dentro del municipio marca la diferencia frente a una emergencia”.

Además, en el Hospital Municipal Bernardo Houssay trabajan más de mil personas, y en este sentido, Jorge Macri expresó: “Quiero agradecer de corazón a los médicos, enfermeros, camilleros, técnicos, administrativos y todos los trabajadores por hacerlo posible. Es gracias a ustedes que tantas familias de Vicente López y la zona norte nos eligen para recibir atención médica de calidad cerca de sus casas. Estoy convencido de que este lugar no sería el mismo sin su dedicación de todos los días y sus ganas de superarse constantemente y seguir aprendiendo”.