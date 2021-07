Kicillof encabezó el acto por el 205 aniversario de la declaración de la independencia

“Decidimos festejar este 9 de julio con una gran jornada de vacunación en toda la Provincia, convocando a los mayores de 40 años y a quienes padecen alguna enfermedad para acompañar una campaña que no solo es de cuidado personal, sino también de cuidado de los demás”, señaló Kicillof, en referencia a las jornadas provinciales de vacunación que se desarrollarán este 9 y 10 de julio con más de 100 postas itinerantes.

En ese marco, Kicillof destacó que “en una situación tan inesperada como la que nos toca atravesar, no podemos dejar de recordar los ejemplos de los patriotas que llevaron adelante la gesta de la independencia con mucho coraje y valentía”. “En esta etapa de resistencia ante una pandemia que nos ha puesto a prueba, hemos visto actos de inmensa solidaridad en toda la provincia de Buenos Aires”, agregó.