Mañana empezará la vacunación libre para mayores de 40 años en Morón

Mientras continúa la asignación de turnos a mayores de 30 años sin factores de riesgo, el esquema de vacunación libre o sin turno de la primera dosis ya alcanza a todas las embarazadas, los mayores de 18 con comorbilidades y, a partir de mañana, a las y los vecinos que tienen más de 40 años aun cuando no estén inscriptos en el programa Vacunate.

This site is protected by wp-copyrightpro.com