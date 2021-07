Nueva edición de “Escuelas por el ambiente” para todos los establecimientos educativos de Escobar

Las escuelas que quieran participar deberán inscribirse en la plataforma Escobar 360. Para ello, deben designar un/a referente ambiental que puede ser un/a directivo/a, docente o no docente, y completar el formulario en la web , clickeando en la solapa “Escuelas por el ambiente”.

“Este programa no solo promueve el cuidado del ambiente en los más chicos sino también genera trabajo e inclusión social. Por eso hoy nos acompañan los presidentes de las cooperativas de los centros de gestión de residuos sólidos urbanos, que crecen día a día gracias al apoyo del Municipio y del gobierno de Alberto Fernández a través del ministro Juan Cabandié, quien cada vez que vino al distrito fue para potenciar políticas públicas sostenibles. Con un Estado presente, la participación activa de la comunidad y la firme convicción de construir un mundo mejor, seguimos impulsando el Escobar Sostenible que soñamos”, expresó Ramil.