Solmi – Vandalismo rural: “Es la ley necesaria para proteger al productor agropecuario”

“El agro ha progresado mucho, ha adquirido muchísima tecnología, pero la seguridad y la legislación no ha acompañado a ese ritmo. Es por eso que esta nueva legislación viene a incorporar modernidad a la producción agropecuaria y a proteger al sector de un delito contra el trabajo en el campo”, aseguró el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

