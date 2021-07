Kicillof presentó las obras de ampliación y refacción de tres escuelas en Avellaneda

Por su parte, el intendente Chornobroff remarcó: “Hoy que contamos con un gobierno que volvió a poner en valor a la educación, en Avellaneda vivimos un proceso en el cual las instituciones sueñan todos los días con mejorar sus instalaciones y no dejan que las injusticias se naturalicen”.

“Aun en las peores condiciones que podíamos imaginar debido a la pandemia, pudimos garantizar la continuidad de las clases gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa”, subrayó el gobernador, al tiempo que valoró que “hubiera sido mucho más sencillo si durante cuatro años no se hubiera privado a los chicos y a las chicas de sus computadoras y si el Estado no se hubiera retirado del lugar que debe ocupar para generar más igualdad”.