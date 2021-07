La empresa Pedidos Ya tuvo que reincorporar a una vecina de Pilar que fue despedida

Gracias a la lucha que dio durante 9 meses junto a sus compañeros y amigos, esta semana Laura Cáceres volvió a trabajar. Es un caso único en el país. En abril la Justicia había ordenado su reinstalación. Ella es parte de la Red de Trabajadores Precarizados y de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto, donde trabajadores de aplicaciones se organizan por mejores condiciones laborales.

El año pasado la empresa de delivery la desvinculó, bloqueando su cuenta con el argumento de que no había entregado los pedidos a los usuarios dentro de un tiempo prudente y en condiciones. La joven desmintió estos argumentos con pruebas a través de un telegrama laboral que los pedidos fueron llevados a quienes lo solicitaron, con las clientas de testigos. Cáceres denunció que su despido era “persecutorio y antisindical” porque se organizó con trabajadores de otras aplicaciones para exigir aumento del pago por pedido y también mejores condiciones laborales.

Laura Cáceres, con otros jóvenes, realizaron una campaña por su reinstalación que contó con el apoyo de distintos sectores de trabajadores y organizaciones sociales y políticas. Alrededor de su reclamo se organizaron distintas actividades que permitieron que su lucha llegue, no solo a los medios de comunicación, sino también a la Justicia. En abril de este año la jueza Rosalía Romero del Juzgado del Trabajo 71 ordenó su reinstalación.

La joven de 21 años, oriunda de la localidad de Derqui, dijo: “Esto lo conseguimos luchando, siempre nos dicen que no tienes que pelear y eso no es así. Le pudimos torcer el brazo a esta multinacional que nos tiene en las peores condiciones, la lucha recién empieza. Estoy muy agradecida con todos aquellos quienes me apoyaron y se solidarizaron”.