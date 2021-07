Jofré publicó un video junto a Randazzo y dijo que es “el mejor candidato para el momento que está viviendo el país”

Al respecto de Florencio Randazzo, Martín Jofré lo calificó como “el mejor candidato para el momento que está viviendo el país”, un hombre “que le hace honor a la palabra, que le dijo dos veces que no a CFK, y que hoy con coraje, encara este proceso para terminar con la grieta, y unidos, podamos salir adelante”.

El referente de Tres de Febrero compartió un video junto al precandidato a diputado nacional, Florencio Randazzo, en el que el ex ministro plantea “salir del laberinto por arriba, con propuestas para mejorar la situación de todos los argentinos”.