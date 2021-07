Continúa con la entrega de medidores de ambiente en distintos establecimientos de Morón

El centro de día “Sobre puentes” ofrece a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, un espacio para encontrarse con otros, donde comparten vivencias y construyen herramientas que favorezcan los lazos sociales y la integración. Por otro lado, el taller protegido Padres y amigos del discapacitado mental de Morón” es una asociación civil sin fines de lucro que ofrece un espacio laboral a jóvenes y adultos con capacidades diferentes, que no tienen la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo competitivo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com