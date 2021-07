Tigre tendrá tres nuevos puntos de vacunación contra el coronavirus durante el 9 y 10 de julio

Durante el viernes 9 y sábado 10 de julio funcionarán 3 nuevos vacunatorios contra el coronavirus en el Municipio en el marco de la jornada provincial de vacunación. La atención será entre las 10 y las 16 horas y estará destinada exclusivamente a los grupos que cuentan con vacunación libre y no hayan recibido la primera dosis aún. Estarán emplazados en el playón de la estación de trenes de Tigre Centro y las plazas de General Pacheco y El Talar.

