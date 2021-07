Kicillof inauguró obras de infraestructura en José C. Paz junto a Ishii

El ex jefe de Gabinete de.

“Trabajamos para brindar soluciones a las personas que, por no contar con su documentación, se ven imposibilitados a la hora de realizar trámites o cualquier gestión que necesiten”, subrayó la ministra Teresa García luego de entregar partidas en el marco del programa “Mi identidad, mi derecho”.

El Centro de Documentación Rápida “Néstor Kirchner”fue inaugurado en 2010 y abandonado en 2018 sin servicios de internet ni red local. La Provincia y el Municipio lo reacondicionaron para potenciar las capacidades de atención de los vecinos y las vecinas de José C. Paz.

“Al pasado, donde no había obras ni fondos, lo transformamos en un presente en el que luchamos contra la pandemia y, al mismo tiempo, generamos infraestructura y trabajo en el municipio”, concluyó Kicillof.

Por su parte, el intendente Ishii remarcó: “Luego de que nos interrumpieran las obras porque éramos de otro color político, ahora José C. Paz avanza y trabaja incluso durante la pandemia”. “Hacía muchísimo tiempo que no podíamos realizar tantas cuadras de asfalto en el municipio”, indicó.

“Con estos más de 2 mil metros de hormigón, José C. Paz ha sido el primer municipio en terminar las obras impulsadas por el Fondo de Infraestructura Municipal “, afirmó Simone, y añadió: “A estas tareas que se llevaron a cabo con mucha velocidad y calidad, se sumarán los convenios firmados por casi 200 millones de pesos para una tercera etapa de obras de pavimentación”.

En ese marco, Kicillof destacó que “nos tocó gestionar luego de cuatro años de ajuste y abandono sobre todo en los municipios donde no gobernaba el oficialismo”. “Con el Fondo de Infraestructura Municipal llegamos a todos los distritos sin observar si tienen autoridades oficialistas u opositoras”, señaló, y agregó: “La velocidad de las obras obedece a que son ejecutadas por los propios municipios, lo que nos permite además reducir los costos”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes en el municipio de José C. Paz obras hidráulicas y de pavimentación junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; y al intendente local, Mario Ishii. Además, se firmaron dos convenios para la puesta en marcha de nuevas obras y se realizó la reapertura del Centro de Documentación Rápida “Néstor Kirchner”, con la participación de la ministra de Gobierno, Teresa García, y del secretario general de Gobierno, Federico Thea. Las autoridades recorrieron también la posta de vacunación contra el coronavirus emplazada en la sede de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Kicillof inauguró obras de infraestructura en José C. Paz junto a Ishii

