¿Ataque mafioso?: Disparan más de 20 veces contra una camioneta en Villa Lanzone

El ex concejal de San Martín.

Todo ocurrió el 2 de julio, cerca de las 20 horas. La camioneta estaba estacionada frente a una pizzería, y recibió más de 20 balazos. Por fortuna, no había nadie en su interior y ningún vecino caminaba por la calle.

Un aparente ataque mafioso en Villa Lanzone no se transformó en una tragedia de milagro. Dos sujetos bajaron de un auto y, con total impunidad, realizaron más de 20 disparos contra una camioneta estacionada. La Policía sospecha que se trató de un mensaje al propietario del vehículo, vinculado al narcotráfico.