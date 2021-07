Zencich y Tapia visitaron obras de Defensores de Gaboto y charlaron con un ambulancista que lucha para subsistir

En una recorrida por el municipio, Zencich y Tapia además se reunieron en Merlo Norte con Matías Cazaubon, dueño de una ambulancia con la que presta servicio tercerizado. Es monotributista e integra la Unión de Trabajadores de Ambulancias particulares. “En Merlo no hay manera de encontrar salida laboral”, contó el trabajador informal, y relató su experiencia de tener a su cargo a un camillero, al que no llega a pagarle el sueldo. Su hermano y un amigo también cuentan con unidades de traslado y están viendo la forma de mejorar los ingresos económicos que sustentan a su familia.

