El Municipio acercó servicios gratuitos e inmediatos al barrio Mil Viviendas de San Fernando

Estela, por su parte, sumó su experiencia: “Me parece fantástico, trajimos al perro y al gato; además me parece muy bien que promocionen las ‘Huertas en casa’, algo que no en todos los municipios hay. Y además le llevo unos libritos a mis nietas para colorear”.

Liliana, vecina del barrio Infico y sanfernandina de toda la vida, agregó: “Traje a vacunar a los perritos, y como nos avisaron que también podíamos aplicarnos la vacuna de la gripe, me acerqué. Aparte, ya me dieron la primera dosis contra el coronavirus en el vacunatorio del Polideportivo 2, y la segunda en Unión Ferroviaria. Estoy orgullosa de San Fernando, porque nosotros los adultos mayores que hacemos actividades en los ‘polis’, como Gimnasia y las de Cultura, pudimos seguirlas en pandemia desde nuestra casa, así que gracias por todo”.

Gabriela, con su perro Tobi recién vacunado, opinó: “Excelente, me parece muy bien, porque es una forma de atender a nuestros perros, cuando se complica llevarlos a un veterinario particular. Hoy por hoy, poder acceder gratuitamente es algo ejemplar”.

En calles aledañas se realizó una recorrida con motivo del Día Mundial del No Uso de Bolsas Plásticas, en la cual el equipo del área de Medio Ambiente entregó bolsas reutilizables de Eco Sanfer a los vecinos del barrio.

Se desarrolló una nueva jornada de “El Municipio en tu barrio”, con la participación de las áreas de Atención al Vecino, Medio Ambiente, Zoonosis, Salud y ANSES, junto con una acción por el Día Mundial del No Uso de Bolsas Plásticas. “El intendente Juan Andreotti nos ha pedido que estemos en todos los barrios viendo las necesidades de los vecinos, que están muy contentos; una gran cantidad ya están vacunados y fueron muy bien atendidos”, explicó la secretaria Eva Andreotti.