Escobar abre una nueva inscripción para sumar agentes de prevención comunitaria en la Secretaría de Seguridad

Por otro lado, los requisitos específicos incluyen el uso básico de PC y disponibilidad para trabajar en la vía pública con el uniforme correspondiente en las distintas localidades del partido. El trabajo en la vía pública engloba plazas, escuelas y diversas entidades. Además, se considerará la licencia de conducir, aunque no es excluyente.

This site is protected by wp-copyrightpro.com