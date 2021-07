Zamora destacó la trayectoria deportiva de atletas tigrenses que disputarán competencias internacionales

En tanto, Agustín Richelme aseguró: “Entreno Crossfit hace algunos años, un deporte que acá en Argentina todavía no es tan conocido. Valoro mucho el apoyo del Municipio con todo lo que implica viajar a Estados Unidos. Mi objetivo es seguir entrenando duro y mejorar día a día”.

Por su parte, Marcos Moneta, integrante del equipo olímpico nacional de Rugby Seven, sostuvo: “Fue un placer dialogar con las autoridades del Municipio y encontrarme con compañeros de otras disciplinas. Estoy ansioso por el comienzo de la competencia, tenemos mucha exceptiva”.

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, reconoció la trayectoria deportiva de los vecinos y deportistas Federico Fernández, de Handball; Marcos Moneta, de Rugby Seven; Fermín Feijó, de Canotaje; y Agustín Richelme, de Crossfit, quienes competirán durante los próximos meses en diversas competencias internacionales.

