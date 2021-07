Andrés Petrillo: “Debemos sacar del abandono a San Martín”

El ex concejal de San Martín.

Andrés Petrillo, que es arquitecto y vecino de Villa Ballester, detalla: “Desde joven, entendí que para transformar la sociedad debía ser protagonista en la política. Milité en la universidad y me involucré en la vida partidaria. Creo que es momento de redoblar los esfuerzos al servicio del vecino, debemos sacar del abandono a San Martín para que todos vivamos mejor”.