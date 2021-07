Achával y Massa visitaron una pymes del Parque Industrial que genera trabajo para 500 vecinos de Pilar

En tanto, el titular de la empresa, Marcelo Recio, destacó: “Es muy importante que los funcionarios escuchen las necesidades de los empresarios para que, incluso en la pandemia, podamos seguir haciendo un trabajo en conjunto, generando empleo y capacitando a la gente. Es lo que da ganas de seguir invirtiendo en un país que no está pasando la mejor de las condiciones pero que sí tiene funcionarios que entienden”.

Además, Achával contó: “Visité esta planta hace un año atrás y los inversores me aseguraron que iban a ampliarla y es lo que hoy veo. Es muy importante destacar que desde ese momento se generaron más de 70 puestos de trabajo para los pilarenses. Vemos con alegría cómo siguen teniendo vocación de seguir invirtiendo”.