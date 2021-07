El plan de vacunación contra el coronavirus superó las 101 mil dosis aplicadas en Escobar

Cabe destacar que los turnos solo se asignan de manera digital y no en los puntos de vacunación. Quienes no puedan realizar esta operación y/o requieran ayuda para anotarse, pueden acercarse a los centros de salud, polideportivos municipales, Unidades de Gestión Comunitaria, o a la dependencia gubernamental más cercana a su domicilio, y serán asistidos en el proceso de inscripción.

Además, continúa la vacunación libre para embarazadas, mayores de 50 años, docentes de todos los niveles, personal de salud y seguridad, y mayores de 18 años con comorbilidades que no hayan recibido la primera dosis. Solo deben acercarse al vacunatorio más cercano, sin turno previo, presentando su documento que acredite domicilio en el distrito.