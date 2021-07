¿La revolución de los jóvenes?: Las fiestas clandestinas van en aumento y ya son un hábito

La perspectiva para la Generación Z no es la mejor en Argentina: Relegados en las campañas de vacunación, perdieron un año de clases presenciales, y por ende, el contacto habitual con sus pares. Mientras tanto la política parece no entenderlos y optar por la represión como método de control.

Se hacen principalmente en casas quintas en las afueras del conurbano, pero dada la cantidad de encuentros clandestinos, las fuerzas de seguridad no dan abasto y las reuniones ya son incontrolables.