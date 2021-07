Leo Nardini presentó, junto a Kicillof, Massa y Guerrera, la mega obra del paso bajo nivel de Malvinas Argentinas

El ex jefe de Gabinete de.

Nardini expresó: “Estamos llevando adelante una obra sin precedentes, que nos va a aportar conectividad, fluidez y crecimiento, que es lo más importante. También generamos trabajo en un momento muy complejo, sobre todo en lo comercial, trabajamos para toda la comunidad, todos los días nos esforzamos por el bien de todos”. “La obra de este túnel Simón de Iriondo va a permitirnos circular mucho mejor y seguir adelante con más obras”, señaló, donde destacó “la inversión de 1050 millones de pesos, que sin el gobierno nacional no la podríamos haber hecho”. “Estamos muy agradecidos de seguir trabajando en equipo”, subrayó.