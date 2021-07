Así es el nuevo proyecto de alivio para monotributistas que aprobó Diputados

Con un criterio progresivo, la propuesta complementa el incremento del 35% de principio de año y propone incrementar el tope de ingresos brutos para cada categoría, llevándolo, en la categoría A, de 208.739 pesos a 370.000; en la categoría B, de 313.109 pesos a 550.000; en la categoría C, de 417.479 pesos a 770.000; y sucesivamente hasta la categoría K, que pasa de 2.609.241 pesos a 3.700.000, el valor máximo de facturación anual para estar incluido en el monotributo.

La medida establece que la cuota mensual por los meses de enero a junio de 2021 se pagará tomando el valor vigente a diciembre de 2020 y actualiza las escalas del sistema de monotributo, ampliando las escalas de facturación para cada categoría a partir de julio del 2021 sin aumentarse el valor de la cuota mensual. Los monotributistas que hayan excedido el límite superior de facturación mantendrán la condición de monotributistas siempre que sus ingresos brutos no hubieran excedido los nuevos montos para cada categoría.