El ex funcionario ocupó su cargo en la Municipalidad de José C. Paz hasta mediados de 2020. Su salida se dió luego de una entrevista radial en la que se refirió a dichos del intendente Mario Ishii durante la polémica generada con las ambulancias municipales.

Yañez, abogado y docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional de José C. Paz, permanece internado en terapia intensiva de un hospital paceño, tras ser trasladado anoche desde un sanatorio privado de la Ciudad de Buenos Aires. El cuadro es de neumonía bilateral avanzada.

El ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de José C. Paz, Gastón Yañez Bolton, se encuentra hospitalizado y su estado es delicado producto de una reinfección de coronavirus.

Se encuentra grave ex jefe de Gabinete de Mario Ishii

José C. Paz