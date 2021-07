Temor en Moreno por usurpaciones de predios y hasta de una escuela

“Me dijeron en la cara: ‘Te vamos a matar”, sostuvo ante un medio local el titular de la escuela, el cura Daniel Linera, en un conflicto que se dirime en la Justicia, con la presentación de boletos de compra venta por parte de los usurpadores, sobre los que la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Moreno intenta determinar su validez. No obstante, los okupas avanzaron sobre zona de aulas, más allá de la parcela que se atribuyen como propia.

Pero los okupas no solo se hacen con descampados. Días atrás trascendió que tres salones de la escuela parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Paso del Rey, fueron usurpados, lo que impide retomar la normalidad escolar de decenas de niños y niñas de Moreno.