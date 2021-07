Con un decreto, el gobierno modificará la ley para conseguir mayor cantidad de vacunas y comprar dosis pediátricas

Una de las modificaciones a la “Ley de vacunas” es la eliminación de la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, el desarrollo, la producción o el suministro de vacunas, teniendo en cuenta que en los contratos a firmar se establecerá el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren.

