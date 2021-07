Zabaleta y Di Tullio presentaron el registro de cupo laboral travesti trans en Hurlingham y realizaron una donación de copas menstruales

Por su parte, Juliana Di Tullio señaló: “Estas copitas menstruales es una política no solamente en términos de inclusión, sino que tiene que ver con una política de ingresos, porque cada mujer gasta hasta 2400 pesos por mes en estos productos, es poner en el bolsillo dinero a esas mujeres que lo necesitan. Y que un municipio pueda firmar un compromiso de incorporación laboral travesti trans es algo que no lo soñaba hace un tiempo atrás, que se haga realidad es un sueño peronista”.

“A nosotros nos tocó gobernar entre 2003 y 2015 y es bueno recordarlo: no quitamos un solo derecho. Somos parte de un gobierno y un proyecto que genera derechos. También vivimos una etapa de la Argentina muy cercana donde se le quitaron derechos a los argentinos, por eso este registro tiene que ver con derechos, con igualdad, con el cuidado”, aseguró el intendente.