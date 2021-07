Moreira y Gómez Alcorta participaron de la última jornada del operativo Acompañar en San Martín

Este programa nacional otorga un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos a quienes están sufriendo violencia de género. Es compatible con la Asignación Universal por Hijo y no requiere presentar una denuncia.

En el mismo sentido, la ministra nacional afirmó: “Para nosotras es muy importante estar acá en San Martin, municipio pionero en la implementación de políticas de género, que viene trabajando mucho y que incluso impulsaba estas agendas aun cuando no había un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nacional ni provincial”.