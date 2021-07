Estuvieron presentes en el acto la Agrupación Ex Combatientes de Malvinas – San Isidro; miembros de la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino; y autoridades municipales.

Micaela Ibáñez, hija de un ex combatiente, señaló: “Como hijos nos pareció una buena iniciativa hacer un mural en homenaje a nuestros padres para que lo aprecien en vida. Son nuestros grandes héroes y estamos muy orgullosos de ellos. Los hijos tomaremos la posta para que el pueblo argentino no olvide que las Malvinas son argentinas”.

“Este mural representa el sentimiento de orgullo de todos los argentinos hacia nuestros ex combatientes de la guerra de Malvinas. La obra artística también incorpora la imagen de una mujer enfermera, rescatando la participación de la mujer en esta guerra”, contó el intendente Gustavo Posse, y adelantó que habrá veredas nuevas en la extensa cuadra del paredón de la Escuela Técnica 4, que es donde se pintó el mural.

“San Isidro también tiene héroes” se lee en el extenso mural de 42 metros de largo inaugurado hoy en avenida Rolón al 1250, Boulogne, en un acto virtual. Es un homenaje en vida a los ex combatientes de Malvinas vecinos de San Isidro que estuvieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. La idea fue impulsada por sus hijos desde la asociación “Continuando su lucha”.

San Isidro: Se inauguró un mural en homenaje a los ex combatientes de Malvinas