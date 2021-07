Cierre de paritarias y conmemoración del 75º aniversario en el Sindicato de Trabajadores Municipales

En José C. Paz, los aumentos escalonados se darán en los meses de junio, julio, septiembre, noviembre, enero y marzo de 2022.

Además, desde el sindicato confirmaron el cierre de paritarias con un aumento del 40 por ciento en los casos de José C. Paz y Malvinas Argentinas y de un 42 para los empleados de San Miguel. Además advirtieron que seguirán elevando reclamos para la recategorización y el pase a planta permanente.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas celebró su aniversario número 75 y homenajeó a los secretarios generales que pasaron por el gremio. También emitió un comunicado donde informaron los resultados del cierre de paritaria y advirtieron que seguirán reclamando el pase a planta.

José C. Paz