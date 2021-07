Descalzo encabezó la entrega de medidores de dióxido de carbono a escuelas de Ituzaingó

Viqueira, por su parte, afirmó: “Estoy feliz de poder colaborar con esta iniciativa para poder cuidar los chicos y chicas de Ituzaingó. En Estados Unidos y en España se empezó a visualizar que los contagios eran por los aerosoles y no por las superficies, y cuando le comentamos la propuesta a Alberto, él quiso llevar esto a los colegios del distrito. Este fue un desarrollo nuestro, de una empresa nacional, en conjunto con la Universidad de Hurlingham, esto hay que valorarlo mucho”.

Al finalizar, Descalzo señaló: “Las escuelas no son meras instituciones, son lugares de encuentro, de inclusión, pertenencia y participación. Sabemos el desafío que implicó para toda la comunidad educativa y para las familias la vuelta a la presencialidad. Por eso, les quiero dar mi máximo agradecimiento por todo el esfuerzo que han realizado y quiero reafirmar nuestro compromiso como Gobierno local, para brindar todas las herramientas posibles para garantizar una estancia segura en las aulas”.