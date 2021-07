Gabriela Belloni: “En Tres de Febrero hay futuro”

La referenta local, Gabriella Belloni, resaltó la presencia de quienes están a cargo de los comedores, merenderos y de las áreas de Género, Educación y de otras iniciativas que cuenta la organización. “Gracias a esta presencia y el trabajo de la militancia pudimos estar en contacto con las necesidades de los vecinos y vecinas”, dijo. Además, destacó la participación de las mujeres en las distintas tareas comunitarias: “Superamos obstáculos y pudimos estar en lugares donde antes no estábamos, tejiendo redes, siendo visibles y haciéndonos escuchar. Es importante que podamos construir una representación que pueda poner en agenda en el distrito todas las problemáticas sobre las que venimos trabajando.

