Tigre incorporará a su sistema de salud un resonador magnético de última generación

Al respecto, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “Esta es una tecnología de alto campo, de 1,5 tesla que va a permitir hacer todo tipo de resonancias magnéticas que hasta ahora no estaban disponibles al público dentro del sistema de atención municipal. Estamos muy contentos por el apoyo del intendente en estos crecimientos importantes que se llevan adelante más allá de la pandemia, que si bien estamos trabajando fuerte y los vecinos lo ven, no dejamos de cumplir el compromiso de desarrollo que tenemos desde hace ya varios años”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com