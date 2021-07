San Isidro ofrece clases de atletismo en los campos de deportes municipales

“La verdad que es muy lindo desarrollar la actividad con mi hermana, me gusta saltar, correr, hacer todo lo que nos dictan los profes. Agradecemos el lugar y que nos podamos divertir después del cole”, completó Simón Pereyra, de Boulogne.

Tras finalizar el circuito, Naomi González, de Beccar, subrayó: “Vengo hace mucho y me encanta el atletismo, quiero invitar a más chicos a que participen”.