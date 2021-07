Enlístate: El Ejército abre inscripciones para el Servicio Militar

Dentro del Ejército no sólo se pueden adquirir distintas especialidades militares sino también terminar los estudios secundarios por medio de sistemas de educación a distancia que ofrece la Fuerza. Cumpliendo los requisitos y evaluaciones se puede continuar con la carrera militar en forma permanente. Además, se vive la experiencia de la vida en campaña haciendo frente a distintos climas y terrenos, la satisfacción de ayudar a comunidades en casos de desastres naturales, participar en misiones de paz en otros países, y el orgullo de sentirse parte de una institución con más de 210 años de historia.

• Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado/a. • Tener entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad al momento de la incorporación. • Tener estudios primarios aprobados. • No poseer antecedentes penales. Ver demás exigencias en https://www.argentina.gob.ar/ejercito/incorporacion