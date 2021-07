Descalzo y Katopodis recorrieron las obras de la avenida Néstor Kirchner

Al finalizar el recorrido, Descalzo destacó: “Para nosotros la obra pública no sólo representa mejor calidad de vida, sino que representa trabajo. Tenemos la firme convicción de seguir trabajando para lograr un Estado que dignifique y sea inclusivo. Este es el camino que queremos recorrer junto a Alberto Fernández, con Axel y con Gabriel que nos acompaña en el día de hoy. El efecto multiplicador en las distintas obras públicas que se están desarrollando en Ituzaingó y en los distintos distritos tienen el objetivo de transformar la realidad para los hombres y mujeres de Ituzaingó, la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com