Maschwitz: Incautan droga y desarticulan la banda narcocriminal del “Chomba Quispe”

Durante días se realizó una ardua investigación, que consistió en seguimientos a pie y en móvil no identificable, el análisis de imágenes digitales y filmaciones aportadas por el Centro de Monitoreo de Garín, y que estuvo a cargo del personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas Zárate-Campana, el Comando de Patrullas de Escobar, miembros de la Secretaría de Seguridad de Escobar y el fiscal Matías Ferreirós, de la Unidad Funcional de Instrucción de Drogas. Con todos los elementos probatorios recolectados, el doctor Luciano Marino, a cargo del Juzgado de Garantías 3, ordenó nueve allanamientos en domicilios ubicados en calles aledañas a la terminal de colectivos de la línea 60.

This site is protected by wp-copyrightpro.com