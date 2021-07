Del Huerto: “La mejor manera de elegir a los candidatos que encabecen las listas va a ser una PASO”

Gonzalo Del Huerto, joven dirigente de Juntos por el Cambio, conversó con SM Noticias y habló sobre sus intenciones de ser candidato a concejal en las elecciones de este año. Brindó también su mirada respecto de la gestión municipal, y opinó sobre el armado y las internas del espacio político del que forma parte.

Vecino de Morón Sur, con una militancia vinculada a la Pastoral Social, Del Huerto cuenta “con formación en Ciencias Políticas, siempre con la mirada puesta en la gestión pública”. Fue parte del equipo de gobierno del ex intendente Ramiro Tagliaferro, teniendo la posibilidad de gestionar y ejecutar programas desde el área municipal de Juventud. “Logramos posicionar agendas que yo sentía que no tenían tanta relevancia. Darle herramientas a los pibes y las pibas para que tengan posibilidades de construir un proyecto de vida”, dijo.

“Hoy es el momento para que los jóvenes salgan a buscar espacios, posicionándonos como actores para transformar nuestras realidades”, remarcó. Asimismo, hizo hincapié en la palabra representar. “No buscamos solamente gestionar o gobernar, buscamos entender cuál es la mirada y las necesidades de todos los sectores sociales, que en su mayoría fueron golpeados por la pandemia. Los que tenemos vocación publica tenemos que salir a escuchar, a poner el cuerpo y a representar a esos vecinos desde el Concejo Deliberante”, completó.

Para el dirigente, “luego del 2019 hubo que administrar la derrota y realizar una autocritica para entender porque el vecino no nos acompañó”. Para él, se produjo “por la coyuntura nacional y por errores locales en términos de gestión”. “La economía quedó muy golpeada desde 2018 en adelante, algo que el gobierno central no supo administrar. Y eso es algo que, desde lo local, no tenemos margen para manejar, aunque hoy los municipios son quienes más demandas tienen de los vecinos y más respuestas tienen que dar, con menos recursos”, analizó.

“Se nos han facturado muchas cosas que ciertamente tienen que ver con lo nacional, aunque hubo errores de lectura a nivel local”, declaró, y continuó: “Nuestra gestión ha hechos cosas bien y a puesto pisos de calidad en algunos temas, y desde ahí queremos seguir construyendo, para brindar respuestas acordes a las necesidades de los vecinos de la manera más participativa posible”. “Hoy, y de cara a lo que viene, trabajamos para construir una mejor opción de gobierno y no solo una oposición destructiva contra lo que hoy está funcionando” indicó.

Consultado por las diferencias internas dentro de su espacio, el vecino de Morón Sur instó a “valorar la amplitud y la diversidad, y ese es el gran desafío que tiene Juntos por el Cambio”. “Hay que apuntar a sectores que históricamente nos fueron adversos”, dijo, y recordó que “somos un espacio político que, en su momento, ha sabido entender el sentir de los sectores medios”. Por eso, llamó a “volver a enamorar a esos sectores, pero también a los votantes de sectores más bajos”.

“Es un momento para construir, ampliar nuestro espacio político y no generar facciones”, aseveró. La clave, para él, es “agregar perfiles distintos”. “Nuestro sector, el de Horacio Rodríguez Larreta, apuesta al diálogo y a la conversación con todos los espacios y todos los sectores. Ese es el camino para construir algo superador. Lograr el consenso y la unidad será, sin dudas, algo más ordenado para todos los sectores, pero no hay que tenerles miedo a las internas”, enfatizó.

En cuanto al armado local, el referente sostuvo que “hay un ex intendente que claramente es líder en el espacio, pero al mismo tiempo es sano que, tras una derrota y los consecuentes procesos de reconstrucción, aparezcan personas que sientan que tienen algo para aportar”.

“Como espacio nos va a hacer muy bien empezar a definir las cosas democráticamente, y no hay nada más democrático que la mirada del votante para decidir quién quiere que lo represente”, opinó, y reiteró: “La interna es la mejor manera de discutir diferencias, siempre que se haga desde un lugar constructivo y teniendo en claro que, al día siguiente, hay que administrar al que fue derrotado”.

Gonzalo Del Huerto también se animó a aportar su mirada respecto del desembarco del vicejefe de Gobierno porteño en la provincia de Buenos Aires. “Si Diego Santilli tiene propuestas superadoras para la Provincia, y si es el candidato con mejores condiciones para seducir al votante, bienvenido sea”, señaló, y subrayó que “trae un modelo probado, que realizó transformaciones en la Ciudad de Buenos Aires, y eso puede ser trasladable” al territorio bonaerense.

Aunque reconoció que “hay un sentir provincial y local que tiene que ser puesto de manifiesto”, expuso que “si Diego Santilli busca renovar nuestro espacio y representar a los vecinos de la Provincia, va a ser una buena propuesta para estas elecciones”. No obstante, volvió a plantear que “la mejor manera de elegir a los candidatos que encabecen las listas va a ser una PASO”.

Para cerrar, el vecino del distrito hizo algunas consideraciones sobre la gestión del intendente Lucas Ghi. “La pandemia dificulta la manera de juicio de los gobiernos, pero más allá de eso vemos que no hay un plan de gestión”, sentenció. En esa línea, lamentó que se hayan redireccionado partidas presupuestarias a áreas que no son prioritarias, como si lo son Salud y Seguridad. “Los vecinos en los barrios reclaman que la salita está cerrada, que no hay turnos ni profesionales; y que tampoco hay seguridad, y que las cámaras no funcionan”, explicó.

“Este gobierno no tiene las prioridades definidas, y no tiene un plan para desarrollar para cuando termine la pandemia. Hoy hay una sola meta, y es vacunar a mansalva”, añadió, y denunció que “el proceso de vacunación en Morón se hace casi como una acto proselitista y de campaña política”. “No hay claridad para solucionar los reclamos de los vecinos, que muchas veces son los más simples, como el alumbrado, el barrido, la limpieza y la recolección de basura. Por eso, lo más importante para un futuro gobierno es pensar en atender los reclamos cotidianos y pequeños de los vecinos”, cerró.