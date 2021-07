Juan Andreotti entregó materiales deportivos a los clubes que participan de los torneos municipales

El jefe comunal se reunió con las 19 instituciones que participan de la Liga de Fútbol Infantil y los torneos de Fútbol Femenino, Fútbol 11 y Futsal, y entregó un kit deportivo a cada representante. “Hay que seguir trabajando en conjunto, sabiendo que de esta pandemia se sale de la mano del deporte y la cultura. Para eso necesitamos que nuestros clubes estén de pie, fuertes y el Municipio siempre va a estar a su lado”, remarcó el mandatario.

El intendente Juan Andreotti concurrió al Polideportivo 8, donde entregó kits de materiales deportivos a 19 clubes barriales y sociedades de fomento que participan de la Liga de Fútbol Infantil y los torneos de Fútbol Femenino, Fútbol 11 y Futsal. Participaron el secretario de Deportes del Municipio, Carlos Traverso, y la concejal Vanesa Medialdea.

Dijo el jefe comunal: “Todos los años con cada uno de los clubes de nuestros barrios, y junto a nuestros 10 polideportivos realizamos un trabajo conjunto muy importante de contención social y de inclusión, generando importantes lugares de encuentro para el desarrollo de San Fernando, donde los vecinos y vecinas y los más chicos se conocen, hacen deporte, generan valores y en este momento tan complicado de la pandemia que nos ha tocado atravesar, que el Municipio siga trabajando junto a ellos es muy importante”.

“Ya nos queda menos para superarla, hay que seguir trabajando en conjunto y somos muy optimistas de cara a lo que viene, sabiendo que de esta pandemia se sale de la mano del deporte, la cultura y estando muy presentes en los espacios verdes donde la gente se encuentra. Para eso necesitamos que nuestros clubes estén de pie, fuertes y el Municipio siempre va a estar a su lado”, concluyó.

Claudio, de la Sociedad de Fomento San Ginés dijo: “Son entre 80 y 90 chicos que cobijamos con entrenamiento, educación, más que nada compañerismo, y todo este material deportivo suma para su contención”.

Y Mario Alfredo Sánchez, presidente del Club Malvinas Argentinas, acompañado por Julieta, del área de Fútbol Femenino, agregó: “Es muy bueno, antes con Luis y ahora con Juan Andreotti, siempre se han portado muy bien y le han dado más importancia a los clubes deportivamente con materiales y subsidios. Tenemos entre chicos y chicas cerca de 100, por eso siempre estamos agradecidos al Municipio”.

Daniel Vasconcel, del Club Santa Catalina, dijo: “Esto es algo lindo y fundamental para que podamos seguir trabajando con los chicos, porque siempre faltan cosas. Al club concurren entre 80 y 100 chicos, de las categorías 2011 a 2015”. Y Leandro Romero, secretario del club, concluyó: “Queremos ver si podemos darles un año más de actividad a los chicos porque es una lástima que por la pandemia no hayan tenido actividad. Están enchufadísimos con querer empezar, los padres preguntan todos los días porque no saben cómo contenerlos para que no vayan al club”.

También estuvieron presentes la subsecretaria de Deportes, Ana Aused; el director de Torneos, Pablo Rubio; y profesores de los polideportivos municipales.