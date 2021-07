Zamora recorrió la planta de L’Oreal en Norlog y destacó el compromiso social y ambiental de la empresa

Acompañaron la jornada: la subsecretaria de Industria, Pyme y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Mariela Bembi; el secretario de Gobierno de Tigre, Mario Zamora; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la directora de Gestión Ambiental, Paz Mazzola; la directora de Obras Particulares, Natalia Kamada; y representantes de U.S. Green Building Council.

El programa LEED -Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés- es el sistema de clasificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo y un símbolo internacional de excelencia. Es desarrollado por la U.S. Green Building Council, organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios. La certificación Platinum es el máximo reconocimiento que pueden obtener las edificaciones que cumplen con los más altos estándares de desempeño en eficiencia energética y bajo impacto sobre el ambiente.

Recientemente la firma fue reconocida con la certificación LEED Platinum otorgada por la U.S. Green Building Council, a partir de las acciones en materia de cuidado ambiental. El jefe comunal destacó las herramientas que brinda el Municipio a las firmas que buscan invertir en el distrito.