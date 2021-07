Capacitan a trescientos sanfernandinos de forma virtual con el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”

En conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Municipio lleva adelante cursos virtuales de inserción laboral con jóvenes de 18 a 24 años de la “Red de murgas” de San Fernando, e incentiva la inscripción al Plan FinEs. “Es una importante herramienta para que se encuentren mejor preparados en una entrevista laboral, puedan desarrollar su currículum y principalmente terminar sus estudios”, explicó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti.

Mediante el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Municipio de San Fernando brinda capacitación en cursos virtuales a 300 sanfernandinos de entre 18 y 24 años, para mejorar su competencia frente a búsquedas laborales, presentación en entrevistas de empleo y fomentar la culminación de sus estudios secundarios a través del Plan FinEs.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, encabezó frente a un grupo reducido de jóvenes beneficiarios del programa, según protocolos sanitarios, la firma y entrega de los convenios que los alcanzan. El encuentro se realizó en el Polideportivo 8 y también participaron el concejal Carlos Bergandi; la directora de Empleo, Paula Perikles; el director de Cultura, Néstor Torchia; y el presidente de la “Red de murgas” local, Marcelo García.

“El programa se dicta de forma virtual en 10 clases de una hora y media, capacitando a los jóvenes para armar un currículum, presentarse a una entrevista laboral, y además incentivarlos a terminar sus estudios inconclusos”, explicó Andreotti.

“De estos cursos participaron chicos y chicas de la ‘Red de murgas’, y son una importante herramienta para que se encuentren mejor preparados en una entrevista laboral, puedan desarrollar su currículum y principalmente terminar sus estudios”, continuó, y agregó: “También cuentan con una beca de 4500 pesos para pagar viáticos y otras cosas que necesiten, y que más argentinos puedan desarrollarse y encontrar trabajo”.

Por su parte, el presidente de la “Red de murgas” comentó: “Estamos muy agradecidos con el Municipio, porque a los chicos les sirve muchísimo, y más en esta época de pandemia donde desde su casa aprenden un montón de cosas, trabajando por Zoom, y es un incentivo al crecimiento personal y una motivación para el aprendizaje. Están muy motivados entre ellos, se alientan. Hay chicos de todas las murgas, hoy vinieron 10 en representación de todas. En San Fernando tenemos una murga por barrio que contiene y no son sólo alegría; en este año y medio sin corsos tratamos de estar cerca de los chicos”.

En cuanto a los participantes de “Jóvenes con más y mejor trabajo”, Alejo, de 19 años, expresó: “Esta ayuda te da una oportunidad para poder emplearte en tu municipio y conocerlo más; lo conocí a Marcelo, me comentó la idea, me gustó y me ayudó para terminar mis estudios. Lo recomiendo porque la ayuda económica te sirve tarde o temprano para emplearte mejor”.

Y su compañera Milagros, de 22 años, finalizó: “La verdad que es muy lindo el curso, todos los profesores son súper copados; las reuniones estuvieron buenísimas. Es una buena ayuda, porque yo tengo una hija y me ayuda con eso. Ojalá pueda conseguir un trabajo a través de esta beca es súper recomendable”.