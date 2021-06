Pozzuto: “Para Ituzaingó presentamos un proyecto con ejes en seguridad, salud y transparencia”

El concejal Gabriel Pozzuto, de Juntos por el Cambio, ya trabaja en la campaña electoral referenciado en Jorge Macri. En diálogo con SM Noticias opinó sobre la interna que existe en el espacio, tanto en lo provincial, mediante lo que calificó como una “intervención” porteña, como también en el ámbito comunal.

El hombre del Pro afirmó: “Venimos trabajando por la unidad desde el año 2013, pasando por el 2015, donde compartimos lista con la UCR, o el 2017, donde nuestra boleta tuvo candidatos radicales”.

No obstante, dijo que en el Pro “existen diferencias de criterio, y aunque no descartamos presentar una propuesta consolidada, si no hay acuerdo, la herramienta como la PASO está a disposición”.

“La coherencia la marca que seamos realmente opositores”, exclamó Pozzuto, “porque no se puede estar de los dos lados del mostrador”.

Como ejemplo, dijo el concejal, “vengo rechazando desde 2017 la votación de las vías de excepción para la construcción, cosa que no sucede con los otros representantes del Pro, que las siguen acompañando”.

“Queremos que Ituzaingó pueda crecer con transparencia y modernidad”, exclamó el precandidato a revalidar su cargo, y a modo de ejemplo detalló un proyecto presentado en el Concejo hace tres años “para que las sesiones se transmitan online y darle acceso al vecino al lugar donde se decide su suerte, pero el expediente quedó frenado”.

En cuanto a su proyecto electoral, con vistas también a la Intendencia en 2023, Gabriel Pozzuto dijo que tienen un plan de gobierno iniciado en 2015, perfeccionado en 2019, “con ejes en seguridad, salud, atención al vecino, y transparencia como un eje transversal”.

“Tomamos como modelo al municipio de Vicente López, con el centro de monitoreo y los innovadores puntos seguros -totems- en espacios públicos”, señaló el dirigente vinculado hoy a Jorge Macri.

Nuevamente en lo partidario, Pozzuto fue muy crítico sobre la irrupción del porteño Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires: El vicejefe de gobierno de la CABA “es un excelente referente, pero el Pro siempre se mostró abanderado de las normas, del respeto y de la coherencia, y parece que la Ciudad quiere reeditar el enfrentamiento entre unitarios y federales”.

“Hay que respetar las estructuras partidarias”, y en ese esquema, a la representación bonaerense de Jorge Macri, por el Pro; a Maxi Abad, por la UCR; y a Andrés De Leo, por la Coalición Cívica.

“De haber una PASO, los candidatos tienen que ser bonaerenses”, exclamó el concejal, quien habló de una “intervención” del Pro bonaerense por parte del partido de la Ciudad de Buenos Aires.